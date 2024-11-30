Барселона сенсаційно поступилась Лас-Пальмасу, Еспаньйол переграв Сельту в 15 турі Ла-Ліги

Сьогодні, 30 листопада, відбулися матчі у межах 15 туру іспанської Ла-Ліги.

У першому матчі дня каталонська Барселона несподівано поступилась вдома Лас-Пальмасу. Команди обмінялись голами на старті другої половини гри, а на 67-й хвилині 22-річний португалець Фабіу Сілва приніс гостям перемогу.

Алавес та Леганес не порадували вболівальників видовищною грою, але голи все ж забили. Відзначившись по одному разу, команди зіграли внічию 1:1.

Еспаньйол зумів перервати свою чотириматчеву програшну серію в чемпіонаті, перегравши вдома Сельту з рахунком 3:1.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

15 тур, 30 листопада

Барселона – Лас-Пальмас 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 49 Рамірес, 1:1 – 61 Рафінья, 1:2 – 67 Сілва

Алавес – Леганес 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Родрігес 67, 1:1 – Вісенте 87.

Еспаньйол – Сельта Віго 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Кардона 40, 2:0 – Кабрера 53, 2:1 – Аспас 82 (пенальті), 3:1 – Шеддіра 87.

Сьогодні відбудеться ще один матч:

22:00 Вальядолід – Атлетико

Напередодні Мальорка завдяки голу Абдона Пратса за 9 хвилин до кінця основного часу здолала Валенсію.