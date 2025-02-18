Вальядолід звільнив другого за сезон головного тренера

Аутсайдер іспанської Ла Ліги Реал Вальядолід звільнив Дієго Кокку з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба "біло-фіолетових".

Тимчасовим виконувачем обов'язків тренера Вальядоліда призначено Альваро Рубіо, який перед цим тренував резервний склад команди.

Зазначимо, що Вальядолід призначив Кокку у грудні 2024 року. За цей час команда програла сім матчів з восьми - єдину перемогу клуб здобув над Бетісом.

Цікаво, що це вже другий звільнений тренер в команді за сезон-2024/25. До Кокки клуб тренував Пауло Пеццолано.

За підсумками 24 зіграних турів, Вальядолід знаходиться на останньому, 20 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 15 очок.

Наступний матч "Пусели" зіграють 23 лютого - суперником стане Атлетик з Більбао.

Раніше аутсайдер італійської Серії А оголосив про звільнення головного тренера.