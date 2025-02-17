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Парма звільнила головного тренера, клуб може очолити Ківу

Олександр Булава — 17 лютого 2025, 23:11
Парма звільнила головного тренера, клуб може очолити Ківу
Фабіо Пекк’я
ФК Парма

Парма прийняла рішення звільнити з посади головного тренера команди Фабіо Пекк’ю.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останнім матчем для Пекк’ї на посаді головного тренера Парми став поєдинок 25 туру Серії А проти Роми Артема Довбика, який пармезанці програли вдома з рахунком 0:1.

За інформацією інсайдера Джанлуки Ді Марціо, новим головним тренером клубу стане Крістіан Ківу. Сторони вже близькі до остаточної угоди.

Нагадаємо, Пекк’я очолював Парму з літа 2022 року, він зумів повернути команду в Серію А. У поточному сезоні клуб йде у зоні вильоту чемпіонату Італії, посідаючи 18 місце з 20 очками в активі. Поразка від Роми стала для команди четвертою поспіль у чемпіонаті.

Парма Чемпіонат Італії, Серія А Ківу

Парма

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