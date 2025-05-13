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Жирона з Циганковим здолала Вальядолід у 36 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 13 травня 2025, 22:00
Жирона з Циганковим здолала Вальядолід у 36 турі Ла Ліги
Віктор Циганков
Getty Images

У вівторок, 13 травня, трьома матчами розпочалась програма 36 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону 2024/25.

Відкривав ігровий день поєдинок Вальядоліда та Жирони, в якому перемогу здобули гравці каталонського колективу завдяки голу 38-річного нападника Крістіана Стуані. Завдяки цьому "червоно-білі" майже вирішили питання збереження прописки у чемпіонаті Іспанії.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков відіграв повний матч.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
35 тур, 11 травня

Вальядолід – Жирона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 80 Стуані

21:00 Реал Сосьєдад – Сельта

22:30 Севілья – Лас-Пальмас

Нагадаємо, у попередньому турі Жирона програла Вільярреалу 0:1, а Барселона переграла Реал.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Жирона

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