Жирона з Циганковим здолала Вальядолід у 36 турі Ла Ліги

У вівторок, 13 травня, трьома матчами розпочалась програма 36 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону 2024/25.

Відкривав ігровий день поєдинок Вальядоліда та Жирони, в якому перемогу здобули гравці каталонського колективу завдяки голу 38-річного нападника Крістіана Стуані. Завдяки цьому "червоно-білі" майже вирішили питання збереження прописки у чемпіонаті Іспанії.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков відіграв повний матч.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

35 тур, 11 травня

Вальядолід – Жирона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 80 Стуані

21:00 Реал Сосьєдад – Сельта

22:30 Севілья – Лас-Пальмас

Нагадаємо, у попередньому турі Жирона програла Вільярреалу 0:1, а Барселона переграла Реал.