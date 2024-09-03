Бондар: У матчах Ліги націй хочемо порадувати наших уболівальників
Захисник збірної України Валерій Бондар поділився очікуваннями від стартових матчів "синьо-жовтих" у Лізі націй.
Його слова цитує сайт УАФ.
"Кожен турнір дуже важливий для нашої збірної. Я думаю, що ці матчі дають нам змогу повернутися до Ліги А. А з такими командами, як Чехія, Албанія та Грузія, які були учасниками Євро-2024, треба буде показати гарну гру й позитивний результат. Ми хочемо порадувати наших уболівальників.
Після чемпіонату Європи минуло вже два місяці, і засумували за збірною, думаю, всі. І вболівальники, і ми. Тож упевнений, що всі дуже чекають на поєдинки Ліги націй.
Дорога до кишинівського аеропорту була важка, і нам потрібен день, щоб відійти від неї. Але морально наразі важче, бо країна-терорист знову не дає нам нормально жити, нормально грати. Стикаємося із цим уже не вперше, і я дуже сподіваюся, що якнайшвидше настане справедливий мир, й агресор відповість за всі свої вчинки", — сказав Валерій Бондар.
Нагадаємо, Анатолій Трубін розглядає Лігу націй як шанс пробитися на чемпіонат світу.
Нагадаємо, у вересні українці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться у суботу, 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena. 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти збірної Чехії.