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Бондар: У матчах Ліги націй хочемо порадувати наших уболівальників

Руслан Травкін — 3 вересня, 17:28
Бондар: У матчах Ліги націй хочемо порадувати наших уболівальників
Валерій Бондар
УАФ

Захисник збірної України Валерій Бондар поділився очікуваннями від стартових матчів "синьо-жовтих" у Лізі націй.

Його слова цитує сайт УАФ.

"Кожен турнір дуже важливий для нашої збірної. Я думаю, що ці матчі дають нам змогу повернутися до Ліги А. А з такими командами, як Чехія, Албанія та Грузія, які були учасниками Євро-2024, треба буде показати гарну гру й позитивний результат. Ми хочемо порадувати наших уболівальників.

Після чемпіонату Європи минуло вже два місяці, і засумували за збірною, думаю, всі. І вболівальники, і ми. Тож упевнений, що всі дуже чекають на поєдинки Ліги націй.

Дорога до кишинівського аеропорту була важка, і нам потрібен день, щоб відійти від неї. Але морально наразі важче, бо країна-терорист знову не дає нам нормально жити, нормально грати. Стикаємося із цим уже не вперше, і я дуже сподіваюся, що якнайшвидше настане справедливий мир, й агресор відповість за всі свої вчинки", — сказав Валерій Бондар.

Нагадаємо, Анатолій Трубін розглядає Лігу націй як шанс пробитися на чемпіонат світу.

Нагадаємо, у вересні українці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться у суботу, 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena. 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти збірної Чехії.

Валерій Бондар Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА

Валерій Бондар

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