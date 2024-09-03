Трубін — про Лігу націй: Хочеться грати проти сильних команд

Воротар португальської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін поділився очікуваннями від матчів "синьо-жовтих" у Лізі націй.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Після Євро-2024 у всіх були негативні спогади. Але час пройшов. Зараз новий турнір, нова гра, потрібно забувати це. Особисто я приїхав сюди у гарному настрої. Збірна для мене — це великий позитив. Я чекав цього збору і зустрічі з усіма.

Ліга націй — це шанс вийти на чемпіонат світу, тому цей турнір не може розглядатись як товариські ігри. Хочеться грати із сильними суперниками. Як ми побачили на Євро, матчі збірних — це інший рівень. З будь-яким суперником буде важко, тому це чудова нагода грати проти таких команд і показати свій рівень", — сказав Анатолій.