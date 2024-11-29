Не забили свої моменти, пропустили й поступилися: гравець Динамо – про поразку від Вікторії

Хавбек київського Динамо Валентин Рубчинський назвав причини поразки від Вікторії (1:2) в матчі Ліги Європи. Він вважає, що киян підвела погана реалізація власних моментів.

Про це футболіст сказав у коментарі для UA-Football.

"Гра виявилася складною. Ми, звісно, незадоволені результатом, бо хотіли виграти. Так сталося, що не забили свої моменти, пропустили голи й у підсумку програли. Вихід у старті? Приємно, що мені дають шанс вийти в основі. Хотілося б більше на своїй позиції грати, на якій я більше звик виступати. Але це не проблема: якщо тренер сказав зіграти на іншій позиції, я стараюся виконати це завдання", – сказав він.

Також Рубчинський оцінив шанси на вихід до наступного етапу.

"Будемо грати до кінця, а там подивимося, що вийде. Якщо вийде – то супер. А так… будемо боротися. У єврокубках важчі суперники, більш агресивні, краще тактично готові. Нам тут важче грати, ніж у чемпіонаті України. Інколи десь не щастить нам: то червона картка, то не можемо забити", – додав Рубчинський.

Напередодні Динамо програло 5-й поспіль матч у Лізі Європи. Жорсткій критиці рідну команду піддав Артем Мілевський. У своєму Instagram він запитав у гравців, чи є у них повага до себе.