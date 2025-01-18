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Рубчинський – про перші збори з Динамо: Важко, потрібно багато бігати

Володимир Максименко — 18 січня 2025, 14:49
Рубчинський – про перші збори з Динамо: Важко, потрібно багато бігати
Валентин Рубчинський
Динамо Київ

Півзахисник Динамо Валентин Рубчинський прокоментував перебіг зимових зборів команди у Туреччині.

Слова футболіста наводить офіційний сайт столичного клубу.

"Збори тяжкі, потрібно багато бігати. Загалом, нинішні збори набагато важчі, ніж у мене були раніше. Але вистачило кількох тренувань, аби звикнути до навантажень, тож зараз уже все гаразд.

2024 рік запам'ятався переходом у Динамо. Також я виступав на Олімпійських іграх, що теж є дуже важливим досягненням.

Найнеприємніше за рік? Зникнення Дніпра-1. За той час, що я провів у клубі, він мені став рідним", – розповів Рубчинський.

Хавбек приєднався до Динамо влітку 2024 року після того, як "спортклубівці" зникли з футбольної мапи України. Тоді гравець не встиг провести збори з киянами та розпочав роботу з командою вже в Україні.

У сезоні-2024/25 Рубчинський зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи.

Раніше повідомлялось, що ексфорвард Динамо продовжить кар'єру у другій лізі Чехії.

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Валентин Рубчинський

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