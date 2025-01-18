Рубчинський – про перші збори з Динамо: Важко, потрібно багато бігати

Півзахисник Динамо Валентин Рубчинський прокоментував перебіг зимових зборів команди у Туреччині.

Слова футболіста наводить офіційний сайт столичного клубу.

"Збори тяжкі, потрібно багато бігати. Загалом, нинішні збори набагато важчі, ніж у мене були раніше. Але вистачило кількох тренувань, аби звикнути до навантажень, тож зараз уже все гаразд.

2024 рік запам'ятався переходом у Динамо. Також я виступав на Олімпійських іграх, що теж є дуже важливим досягненням.

Найнеприємніше за рік? Зникнення Дніпра-1. За той час, що я провів у клубі, він мені став рідним", – розповів Рубчинський.