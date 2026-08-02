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Челсі оформив трансфер фіналіста ЧС-2026

Софія Кулай — 2 серпня 2026, 21:46
Челсі оформив трансфер фіналіста ЧС-2026
Ліонель Мессі та Валентін Барко
Getty Images

Челсі оголосив про трансфер півзахисника збірної Аргентини Валентіна Барко.

Про це інформує сайт "синіх".

Лондонський клуб уклав із 22-річним гравцем центру поля довгостроковий контракт терміном до 30 червня 2033 року.

Його останнім клубом перед переїздом у туманний Лондон був Страсбур, за який він виступав із лютого 2025-го. Спершу виступав на правах оренди, а згодом французи викупили аргентинського футболіста в англійського Брайтона.

У футболці "синьо-білих" вихованець Бука Хуніорс провів 58 матчів, у яких відзначився 3 голами та 11 асистами. Також виступав за іспанську Севілью.

Портал Transfermarkt оцінює вартість новачка "аристократів" у 40 мільйонів євро. Відзначимо, що за спиною Барко 5 матчів за аргентинську збірну (2 м'ячі). У складі "альбіселесте" їздив на ЧС-2026, де взяв участь у поєдинку групового етапу проти Йорданії. 

Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик найближчим часом приєднається до Челсі в Гонконгу, де лондонський клуб проводить передсезонне турне.

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