Челсі оформив трансфер фіналіста ЧС-2026

Челсі оголосив про трансфер півзахисника збірної Аргентини Валентіна Барко.

Про це інформує сайт "синіх".

Лондонський клуб уклав із 22-річним гравцем центру поля довгостроковий контракт терміном до 30 червня 2033 року.

Chelsea FC is pleased to confirm the signing of Argentinian international Valentin Barco from RC Strasbourg.



Welcome to Chelsea, Valentin! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2026

Його останнім клубом перед переїздом у туманний Лондон був Страсбур, за який він виступав із лютого 2025-го. Спершу виступав на правах оренди, а згодом французи викупили аргентинського футболіста в англійського Брайтона.

У футболці "синьо-білих" вихованець Бука Хуніорс провів 58 матчів, у яких відзначився 3 голами та 11 асистами. Також виступав за іспанську Севілью.

Портал Transfermarkt оцінює вартість новачка "аристократів" у 40 мільйонів євро. Відзначимо, що за спиною Барко 5 матчів за аргентинську збірну (2 м'ячі). У складі "альбіселесте" їздив на ЧС-2026, де взяв участь у поєдинку групового етапу проти Йорданії.

Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик найближчим часом приєднається до Челсі в Гонконгу, де лондонський клуб проводить передсезонне турне.