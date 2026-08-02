Челсі оформив трансфер фіналіста ЧС-2026
Челсі оголосив про трансфер півзахисника збірної Аргентини Валентіна Барко.
Про це інформує сайт "синіх".
Лондонський клуб уклав із 22-річним гравцем центру поля довгостроковий контракт терміном до 30 червня 2033 року.
Його останнім клубом перед переїздом у туманний Лондон був Страсбур, за який він виступав із лютого 2025-го. Спершу виступав на правах оренди, а згодом французи викупили аргентинського футболіста в англійського Брайтона.
У футболці "синьо-білих" вихованець Бука Хуніорс провів 58 матчів, у яких відзначився 3 голами та 11 асистами. Також виступав за іспанську Севілью.
Портал Transfermarkt оцінює вартість новачка "аристократів" у 40 мільйонів євро. Відзначимо, що за спиною Барко 5 матчів за аргентинську збірну (2 м'ячі). У складі "альбіселесте" їздив на ЧС-2026, де взяв участь у поєдинку групового етапу проти Йорданії.
Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик найближчим часом приєднається до Челсі в Гонконгу, де лондонський клуб проводить передсезонне турне.