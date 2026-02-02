Нападник Челсі на правах оренди продовжить кар'єру в клубі Ліги 1

Форвард Челсі Давід Фофана продовжить кар'єру у Страсбурі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, перехід відбудеться на правах оренди, а всі документи вже оформлені.

У послугах гравця також була зацікавлена Мальорка та інший французький клуб.

У першій половині цього сезону Фофана грав в оренді за турецький Фатіх Карагюмрюк, провівши у його складі 15 матчів та забивши 8 голів. Також у минулі сезони Фофана на правах оренди грав за Гезтепе, Бернлі та Уніон Берлін.

Нагадаємо, що Челсі та Страсбур мають тісне співробітництво, засноване на тому, що власником французького клубу є та ж інвестиційна компанія BlueCo, що й Челсі. Це партнерство включає трансфери гравців в обох напрямках.

Страсбур займає 7-у позицію в турнірній таблиці французької Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що колишня зірка Челсі продовжить кар'єру в Фенербахче.