25-річним голкіпером Вереса цікавився клуб Ла Ліги та Шахтар – ЗМІ

Воротар рівненського Вереса Валентин Горох перебував у сфері інтересів іспанської Валенсії та донецького Шахтаря.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначається, він був другим кандидатом паралельно з іншим українським голкіпером із Зорі Олександром Сапутіним. Представники "кажанів" з'ясовували можливість трансферу та контактували стосовно цього.

Утім, наразі цей перехід став здаватися малоймовірним, оскільки іспанський колектив нещодавно підписав на правах оренди на цю позицію нідерландця Кейна ван Ойвелена з англійського Іпсвіча.

Але це не єдиний клуб, який проявляв цікавість до Гороха. Раніше донецькі "гірники" розглядали можливість підписати 25-річного футболіста, але поки вони ще не робили ніяких конкретних кроків.

Зауважимо, що Горох доєднався до "народного" клубу влітку 2025 року, відтоді як перейшов з ковалівського Колоса на правах вільного агента. За цей час голкіпер провів за команду 30 матчів, у яких пропустив 36 м'ячів та 11 разів залишив ворота "сухими".