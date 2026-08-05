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Голкіпер Зорі перебуває за крок до переходу в іспанський клуб

Олексій Мурзак — 5 серпня 2026, 15:28
Голкіпер Зорі перебуває за крок до переходу в іспанський клуб
Олександр Сапутін
ФК Зоря

Український голкіпер Зорі Олександр Сапутін, швидше за все, все ж продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, воротар гратиме за другу команду Валенсії.

"З того, що я знаю, процеси тривають. І є версія, що насправді це буде приблизно за кейсом Якова Кінарейкіна, який прийшов в другу команду Вільярреала, якщо не помиляюся. Тобто насправді Сапутін гратиме за Валенсію Б.

Я не можу відповісти на питання, яким чином от Валенсія настільки крута, що може за 3 чи за 2, чи за 2,5 мільйони євро купувати в другу команду воротарів-легіонерів.

Але в Зорі зараз все спрямовано на те, щоб продати Сапутіна за ці гроші. І враховуючи вже кейс Русина, який пішов в Сандерленд за два з половиною мільйони, це може статися. От такий досвід вже певний існує", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Зазначимо, що Олександр минулого сезону провів 23 матчі у складі Зорі в УПЛ. Він пропустив 25 голів і сім разів залишив свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що Валенсія проявляє інтерес до ще одного українця. "Кажани" націлились також на підписання Віктора Циганкова.

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