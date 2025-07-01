Верес оголосив про перехід голкіпера

Український голкіпер Валентин Горох продовжить кар'єру у рівненському Вересі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Воротар підписав трирічний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Попереднім клубом Гороха був Колос, який він покинув напередодні на правах вільного агента. Він провів у Ковалівці два сезони – 2023/24 та 2024/25. За цей період голкіпер зіграв у п'яти матчах (4 в чемпіонаті та 1 у Кубку), записавши у свій актив один "сухий" поєдинок. До цього він виступав за Карпати та Олександрію.

Раніше повідомлялося, що Оболонь оголосила про перехід захисника Вереса Євгена Шевченка.