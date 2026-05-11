Настав час для зміни правил: колишній арбітр АПЛ – про скасований гол у матчі Вест Гем – Арсенал

Колишній арбітр англійської Прем'єр-ліги Даррен Кенн виступив із пропозицією радикально змінити футбольні правила після резонансного епізоду в матчі між Вест Гемом та Арсеналом.

Про це фахівець повідомив в етері програми Match of the Day.

"Я відчуваю, що настав час для зміни правил, згідно з якими жодному нападнику не дозволяється перебувати у воротарському майданчику до виконання кутового. Це створило б природну дистанцію та дало голкіперу простір, тож ми б не мали цих нескінченних дебатів", – заявив Даррен Кенн.

Приводом для дискусії став скасований через фол на Давіді Раї гол Вест Гема, який міг суттєво змінити турнірне становище обох клубів. Попри протести "молотобійців", Кенн підтримав рішення головного арбітра Кріса Кавани та асистента VAR Даррена Інгленда, назвавши цей епізод найважливішим втручанням відеоасистентів у поточній кампанії.

"Я не думаю, що хтось хотів би опинитися на місці Даррена Інгленда. Він взяв на себе відповідальність, ухвалив правильне рішення, і це найбільший виклик VAR в історії Прем'єр-ліги".

Наставник Арсенала Мікель Артета також позитивно відзначив роботу суддівської бригади у стресовій ситуації. Перемога дозволила його команді відірватися від Манчестер Сіті на п'ять очок, що наближає лондонців до титулу вперше за два десятиліття.

"Це був дуже сміливий заклик від рефері, але дуже послідовний у порівнянні з тим, про що вони говорили протягом усього сезону. Сьогодні я зрозумів, наскільки складною і важливою є робота арбітра, адже йдеться про момент, який може вирішити історію двох великих клубів", – підсумував головний тренер Арсенала.

Нагадаємо, що у 36 турі АПЛ Арсенал лише наприкінці матчу вирвав перемогу у Вест Гема.

А напередодні Манчестер Сіті розгромив Брентфорд Єгора Ярмолюка з рахунком 3:0.