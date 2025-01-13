Валенсія орендувала одноклубника Забарного

Правий захисник Борнмута Макс Ааронс продовжить сезон у складі Валенсії.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

Гравець на правах оренди виступатиме за "кажанів" до 30 червня 2025 року. У клуба також буде право викупу контракту гравця.

Борнмут купив Ааронса влітку 2023 року за понад 8 млн євро з Норвіча. У поточному сезоні він провів 3 матчі без результативних дій.

Як відомо, за Борнмут виступає захисник збірної України Ілля Забарний, яким цікавиться низка топових клубів.

Раніше інтерес до гравця приписували Ромі, за яку виступає український нападник Артем Довбик.