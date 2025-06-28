Арсенал намагається вмовити Валенсію відпустити захисника молодіжної збірної Іспанії

Лондонський Арсенал веде переговори з Валенсією щодо трансферу центрбека Крістіана Москери.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Каноніри" намагаються оформити перехід 21-річного іспанця, за якого вони запропонували 21-22 мільйони євро.

При цьому також зазначається, що англійці вже погодили умови особистого контракту з футболістом: угода буде розрахована до літа 2030 року.

#Arsenal are pushing to try to reach a deal with #Valencia for Christian #Mosquera. Increased their bid to €21-22M to sign the centre-back, who has already reached an agreement in principle with #AFC for a contract until 2030. #transfers https://t.co/VYBFcXfLz4 — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 28, 2025

Крістіан Москера – вихованець Валенсії. За іспанський клуб він вже зіграв 90 матчів. У сезоні-2024/25 іспанець колумбійського походження був основним у команді, яку спочатку очолював Рубен Бараха, а потім – Карлос Корберан.

Москера також грає за молодіжну збірну Іспанії. Разом із нею він виступав на молодіжному чемпіонаті Європи-2025, де "фурія роха" програла Англії (1:3) на стадії 1/4 фіналу.

Transfermarkt оцінює Москеру в 30 мільйонів євро. Але оскільки чинний контракт футболіста з "кажанами" розрахований до літа 2026 року, Арсенал хоче придбати його за зниженою ціною.

Нагадаємо, що Валенсія знайшла 332 мільйони євро на завершення будівництва свого нового стадіону під назвою "Ноу Месталья".

Раніше стало відомо, що Арсенал вже розпочав переговори про трансфер вінгера Крістал Пелес.