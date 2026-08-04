Тренер Барселони – про нестачу форвардів: Усе також залежить від Феррана Торреса

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік розповів про позицію нападника у каталонському клубі.

Його цитує Derek Katey Caesar.

Наставник "блаугранас" попросив зачекати фінального рішення щодо можливого трансферу Феррана Торреса у французький ПСЖ.

"Потрібно зачекати. Я повністю довіряю Деку. Ми знаємо, що маємо щось зробити. Усе також залежить від Феррана Торреса. Побачимо", – відповів коуч каталонців.

Торрес – єдиний чистий центральний форвард Барселони. Наприкінці червня 2026-го "блаугранас" втратили Роберта Левандовського, який перейшов до Чикаго Файр.

Парижани намагаються просуватися в історії з чемпіоном світу-2026, який висунув ультиматум Барселоні. Торрес вважає, що якщо каталонський колектив справді хоче його зберегти, то повинен сісти за стіл перемовин.

Водночас іспанський гранд повісив цінник на 26-річного форварда. Французькому клубу доведеться викласти за Феррана щонайменше 55 мільйонів євро. Саме стільки "блаугранас" заплатив за перехід колишнього нападника Манчестер Сіті.

Чинний контракт іспанця з каталонським колективом розрахований до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, що Ферран є вихованцем Валенсії, який перебрався до Барселони 1 січня 2022 року із Манчестер Сіті. Відтоді провів за "блаугранас" 207 матчів, у яких відзначився 65 голами та 23 асистами. Разом із каталонською командою завоював 7 трофеїв.

Раніше повідомлялося, що іспанський футболіст вже попрощався з командою та оголосив, що хоче продовжити кар'єру у Франції.