Форвард Ювентуса здивував фанатів дивним методом відновлення після матчів

Бельгійський нападник Лої Опенда, який виступає за Ювентус, здивував фанатів своїм незвичайним методом відновлення після матчів.

Футболіст показав у соцмережах процедуру вакуумної терапії з використанням бамбукових паличок. Такий метод застосовують для зняття м'язового напруження, покращення кровообігу та швидшого відновлення організму після фізичних навантажень.

На відео видно, як спеціаліст проводить по спині та ногах гравця бамбуковими інструментами, створюючи вакуумний ефект. Подібні процедури іноді використовують спортсмени для релаксації та прискорення регенерації м'язів.

Втім, уболівальники відреагували на це з іронією, адже результативність бельгійця поки залишає бажати кращого.

Після переходу до Ювентуса форвард провів уже 36 матчів у всіх турнірах, але зміг забити лише два м'ячі.

При цьому туринський клуб орендував нападника з обов'язковим викупом за 47 мільйонів євро, тому від гравця очікували значно більшої ефективності в атаці.

