Мілько завершив футбольну кар'єру

Багаторічний капітан ковалівського Колоса Вадим Мілько завершив багаторічну ігрову кар'єру

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Мілько був у складі Динамо-3, Динамо-2, Харків, Зорі та Ворскли. Також футболіст виступав за білоруські Білшину та Слуцьк, після чого повернувся в Україну та грав за Верес та Колос. За час своєї кар'єри Вадим провів понад 200 матчів, з яких 177 — у складі Колоса, та забив 20 голів (14 за Колос).

Нагадаємо, нещодавно Андрій Богданов та Олександр Чорноморець покинули ковалівський Колос.