Я сам йому руки не подам: Вацко різко відреагував на заяву Вернидуба

Коментатор Віктор Вацко відреагував на слова головного тренера Кривбаса Юрія Вернидуба, який сказав, що більше ніколи в житті йому руки не подасть.

Про це він розповів в етері "Футбол 360".

Коментатор вважає, що у нього з тренером були нормальні, робочі відносини.

"Минулого тижня у мене була інформація, що його агенти закидали вудочки в ЛНЗ та Полісся, а ці клуби принаймні на цей момент не розглядають його кандидатуру. Я це сказав. Очевидно, що це його зачепило.

Те, що він руки не подасть – я сам вже не хочу йому руки подавати насправді. Нас же поєднує багаторічний досвід якихось контактів. Я завжди був з ним чесним та не мало зробив, коли він працював тренером в тій же Зорі. Я знаю, що він мені говорив при зустрічах, вдячність і так далі. А зараз він виходить і говорить, що руки мені не подасть. Та мені вже не треба руки подавати. Зараз його номер телефону буде в чорному списку. Я йому сам руки не подам після цього. Другий момент. Те, що зараз сталося – виходить, що Юрій Миколайович дуже такий на пафосі мужик – коли порядок, то порядок. Зараз як він говорить? Всім вдячний? Слова не сказав про президента, керівництво клубу. Ніхто вам плече не підставляв? Клуб для вас нічого не зробив? І ви ні слова про президента не сказали? Для мене особисто це теж характеризує людину. А те, що ви мені руки не подасте – руки в мене чистіші будуть. Якщо людину в 60 років зачіпає те, що журналіст говорить правду – журналіст чи вболівальник – але це правдиві моменти. Подивимося, хто залишиться в клубі, хто ні, я ж не сам це придумав. Якщо це вас зачіпає – це точно не мої проблеми", – зазначив Вацко.

Нагадаємо, Кривбас зіграв внічию з Поліссям та не зміг за підсумками сезону пробитися у єврокубки.