Основний гравець Ворскли надовго вибув через серйозну травму

Захисник Ворскли Євген Павлюк вибув на тривалий час через перелом пʼятої плеснової кістки на нозі.

Про це полтавський клуб повідомив у Instagram.

22-річний універсал травмувався наприкінці першого тайму матчу проти Руху. Пошкодження було безконтактним. Партнери Павлюка одразу показали, що йому потрібна заміна.

З самого початку сезону гравці та тренери нарікають на стан газону в Полтаві. Напередодні президент УПЛ Євген Дикий повідомив, що 17 вересня в Полтаву вирушить спеціальна комісія, яка проінспектує поле стадіону імені Олексія Бутовського.

Травма Павлюка була не єдиною кадровою втратою Ворскли в матчі проти Руху – ще в першому таймі був вилучений Олександр Скляр. Попри гру в меншості, полтавці змогли втримати нульову нічию.