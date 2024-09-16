Спеціальна комісія УПЛ перевірить стадіон Ворскли

Президент Української Прем’єр-Ліги Євген Дикий анонсував створення спеціальної комісії, яка перевірить стан газону на стадіоні імені Олексія Бутовського, де полтавська Ворскла проводить свої матчі.

Цитує Дикого "Український футбол".

"Якість поля у Полтаві? На жаль, газон був, м’яко кажучи, неналежної якості. Футболістам обох команд було важко демонструвати свої здібності, підвищився ризик травмування. Це було відзначено і делегатом матчу. В цілому ігри на таких полях не йдуть на користь популяризації УПЛ – це правда. Сподіваємося, всі зроблять з цієї ситуації правильні висновки", – сказав Дикий.

За словами функціонера, ліга разом із комітетом з питань стадіонів створила спеціальну комісію, яка перевірить якість газону в Полтаві.

"Готовність стадіону, який допущений для проведення матчів клубів УПЛ відповідним Комітетом УАФ, безпосередньо перед грою визначається делегатом та арбітром матчу. При цьому всі ми розуміємо, що якість газону – це величина нестабільна, вона від моменту атестації стадіону може змінитися як в кращий бік, так і, на жаль, в гірший. Разом з Комітетом з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ми створили спеціальну комісію, яка вже завтра вирушає у Полтаву. За результатами роботи цієї комісії будуть прийняті відповідні рішення. Оскільки ситуація потребує оперативного вирішення", – сказав Дикий.

Напередодні Ворскла у меншості втримала нічию з Рухом у 6 турі УПЛ.