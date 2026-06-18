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39-річна американка стане другою арбітринею в історії, яка судитиме матч чоловічого чемпіонату світу

Микола Літвінов — 18 червня 2026, 08:55
39-річна американка стане другою арбітринею в історії, яка судитиме матч чоловічого чемпіонату світу
Торі Пенсо
dannyjefferson.jpg/instagram

Американка Торі Пенсо стане другою арбітринею в історії, яка судитиме матч чоловічого чемпіонату світу.

Деталі повідомляє Telecomasia.

Це відбудеться під час поєдинку другого туру між збірними Чехії та Південної Африки. Початок зустрічі запланований на 18 червня 2026 року о 19:00 (за київським часом).

Першою жінкою, яка стала головною суддею на матчі чоловічого мундіалю, була француженка Стефані Фраппар. Вона обслуговувала гру між збірними Німеччини та Коста-Рики на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

Зауважимо, що кар'єру у професійному футболі американка розпочала з матчів Національної жіночої футбольної ліги (NWSL), після чого перейшла до роботи у чоловічому найвищому футбольному дивізіоні Америки (МЛС). Міжнародний статус арбітрині ФІФА отримала у 2016 році.

Зазначимо, що на ЧС-2026 стався один гучний скандал із рефері ще перед початком турніру. У США не пустили найкращого арбітра Африки.

Він мав візу та повинен був судити матчі мундіалю. Проте прикордонники відмовили йому у в'їзді, відправивши назад до Туреччини без пояснення причин свого рішення.

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