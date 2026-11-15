В УПЛ обговорять збільшення часу очікування під час повітряних тривог

Клуби УПЛ найближчим часом мають обговорити можливі зміни до додаткових заходів безпеки під час матчів, які заплановані на 13:00.

Про можливі зміни в організації матчів через посилення повітряної загрози повідомив журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський.

За його словами, йдеться не про зміну регламенту ліги, а про оновлення документа з додатковими заходами безпеки.

"Я уточнив в УПЛ, що це не буде зміна у регламенті. Це буде зміна у так званих додаткових заходах безпеки організації матчів. І там ці зміни абсолютно реальні.

Тобто питання збільшення часу, обов'язкового часу очікування для догравання матчів, які починаються у слоті 13:00, буде обов'язково обговорено клубами достатньо скоро", – розповів Співаковський.

Напередодні дирекція УПЛ визначила дату догравання матчу Харкова та Карпат в 12 турі та перенесеного поєдинку 11 туру між Поліссям та Колосом.