В УАФ назвали доходи з домашніх матчів збірної України

Генеральний директор УАФ Маркетинг Назар Тимощук підсумував прибутки, які вдалось отримати з номінально домашніх матчів збірної України у 2025 році.

Про це функціонер розповів під час звіту УАФ.

Торік "синьо-жовті" проводили номінально домашні зустрічі в Польщі або в іспанській Мурсії.

"Особливо варто відзначити комерційний бік проведення домашніх матчів збірної України. Наші матчі стали прибутковими, попри закордон. На жаль, раніше не завжди у нас був прибуток навіть у матчах вдома.

За підсумком 2025 року збірна України грала в Мурсії, Іспанія та три офіційні матчі в Польщі – у Вроцлаві, Кракові та Варшаві. Дохід з цих матчів склав 59,5 млн грн", – сказав Тимощук.