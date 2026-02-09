Українська правда
В УАФ назвали доходи з домашніх матчів збірної України

Олександр Булава — 9 лютого 2026, 17:02
В УАФ назвали доходи з домашніх матчів збірної України
Генеральний директор УАФ Маркетинг Назар Тимощук підсумував прибутки, які вдалось отримати з номінально домашніх матчів збірної України у 2025 році.

Про це функціонер розповів під час звіту УАФ.

Торік "синьо-жовті" проводили номінально домашні зустрічі в Польщі або в іспанській Мурсії.

"Особливо варто відзначити комерційний бік проведення домашніх матчів збірної України. Наші матчі стали прибутковими, попри закордон. На жаль, раніше не завжди у нас був прибуток навіть у матчах вдома.

За підсумком 2025 року збірна України грала в Мурсії, Іспанія та три офіційні матчі в Польщі – у Вроцлаві, Кракові та Варшаві. Дохід з цих матчів склав 59,5 млн грн", – сказав Тимощук.

Наступний поєдинок Україна проведе 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на світову першість потрібно здолати шведів і переможця пари Польща – Албанія.

Напередодні президент УАФ Андрій Шевченко висловився про тренерську позицію у збірній України.

