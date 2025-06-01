Боженька все бачить: директор СК Полтава – про виліт Ворскли з УПЛ

Виконавчий директор СК Полтава Станіслав Майзус відреагував на виліт полтавської Ворскли з Української Прем’єр-ліги, процитувавши слова відомого українського тренера Миколи Павлова.

Допис він опублікував у Facebook.

"Боженька все бачить (Микола Павлов)", – написав Майзус, однак згодом видалив пост, під яким його підтримало доволі багато вболівальників.

Як відомо, після виходу СК Полтава до УПЛ команди в місті не поділили стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського. Однойменна з містом команда надала договір до УАФ про спільне використання спортивних споруд.

Згодом у Ворсклі повідомили, що договір на використання стосувався лише тренувального поля зі штучним покриттям. У підсумку Полтава вирішила питання із домашньою ареною і буде грати на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому.