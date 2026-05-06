Усі розділи
Інтер і Ювентус можуть здійснити обмін гравцями

Олег Дідух — 6 травня 2026, 18:07
Андреа Камб'язо
Getty Images

Міланський Інтер і туринський Ювентус можуть здійснити обмін гравцями під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Мірко Ді Натале.

Інтер зацікавлений у підписанні флангового захисника Ювентуса Андреа Камб'язо. Під час січневого трансферного вікна туринці цікавилися хавбеком Інтера Давіде Фраттезі, міланський клуб захотів отримати за нього не гроші, а Камб'язо. Ювентус такий обмін відхилив.

Влітку ж Інтер запропонує "Старій сіньйорі" інший варіант обміну: бразильського захисника Карлоса Аугусто та грошову доплату. Аугусто раніше висловлював бажання покинути Інтер задля того, щоби отримати стабільне місце в основі.

Transfermarkt оцінює вартість Камб'язо в 30 мільйонів євро, Аугусто – в 26 мільйонів. Раніше повідомлялося про інтерес до Камб'язо з боку Барселони.

