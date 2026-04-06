Барселона цікавиться основним захисником Ювентуса
Андреа Камб'язо
Getty images
Барселона проявляє інтерес до флангового захисника туринського Ювентуса та збірної Італії Андреа Камб'язо.
Про це повідомляє Джанлуїджі Лонгарі.
Пріоритетною метою для Барселони є повноцінний викуп Жоау Канселу, який зараз витупає за каталонців на правах оренди. Права на гравця належать Аль-Хілялю із Саудівської Аравії.
Камб'язо може стати альтернативою Канселу для Барселони. Минулого року 26-річним італійцем цікавився Манчестер Сіті.
У поточному сезоні на рахунку Камб'язо 4 голи та 4 асисти в 39 матчах за Ювентус у всіх турнірах. Його контракт із туринцями діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів Євро. На рахунку Андреа є 19 матчів за збірну Італії, в яких він забив 3 голи.