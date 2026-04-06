Барселона цікавиться основним захисником Ювентуса

Барселона проявляє інтерес до флангового захисника туринського Ювентуса та збірної Італії Андреа Камб'язо.

Про це повідомляє Джанлуїджі Лонгарі.

Пріоритетною метою для Барселони є повноцінний викуп Жоау Канселу, який зараз витупає за каталонців на правах оренди. Права на гравця належать Аль-Хілялю із Саудівської Аравії.

Камб'язо може стати альтернативою Канселу для Барселони. Минулого року 26-річним італійцем цікавився Манчестер Сіті.

У поточному сезоні на рахунку Камб'язо 4 голи та 4 асисти в 39 матчах за Ювентус у всіх турнірах. Його контракт із туринцями діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів Євро. На рахунку Андреа є 19 матчів за збірну Італії, в яких він забив 3 голи.