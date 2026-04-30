Капітан Інтера повернувся до тренувань після травми

Капітан і лідер атак міланського Інтера Лаутаро Мартінес відновився після м'язової травми.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Напередодні, 29 квітня, він повернувся до тренувань у загальній групі Інтера. Нагадаємо, у лютому Мартінес зазнав травми литкового м'яза у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти Буде/Глімт.

Після тієї травми Мартінес встиг провести лише один матч – поєдинок 31 туру Серії А проти Роми, де Інтер переміг 5:2, а сам аргентинець оформив дубль. Невдовзі після того поєдинку 28-річний аргентинець зазнав рецидиву травми.

Очікується, що Лаутаро візьме участь у матчі 35 туру Серії А проти Парми (3 травня), перемога в якому гарантує Інтеру дострокове чемпіонство. При цьому навряд чи головний тренер міланців Крістіан Ківу випустить Мартінеса в основі: головне завдання – повноцінне відновлення форварда до фіналу Кубку Італії проти Лаціо (13 травня).

У поточному сезоні на рахунку Мартінеса 20 голів і 4 асисти в 36 матчах за Інтер у всіх турнірах. Аргентинець очолює бомбардирську гонку Серії А з 16 голами.