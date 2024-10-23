В Іспанії назвали терміни відновлення Куртуа

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа пропустить два-три тижні через травму.

Про це повідомляє іспанський журналіст Маріо Кортехана.

Раніше вже повідомлялося про те, що Куртуа отримав м’язову травму і, скоріше за все, пропустить Ель Класико проти Барселони. Тепер же стало відомо, що у бельгійського голкіпера травма привідного м’яза лівої ноги, орієнтовні терміни відновлення – два-три тижні.

У поточному сезоні Куртуа уже пропустив два матчі, також через травму привідного м’яза. Сумарно у нинішній кампанії 32-річний воротар зіграв у 12 матчах в усіх турнірах, пропустив у них 10 голів і 4 рази відстояв "на нуль".

Таким чином, основний воротар Реала точно пропустить поєдинки проти Барселони і Валенсії в Ла Лізі (26 жовтня і 2 листопада відповідно) і матч проти Мілана у Лізі чемпіонів (5 листопада). Його участь у поєдинку чемпіонату Іспанії проти Осасуни 9 листопада також під питанням.