Спортивний директор Олександрії розповів про трансферні перспективи клубу

Спортивний директор Олександрії Іван Телько розповів про плани клубу після завершення сезону Української Прем'єр-ліги, зокрема, про можливі підсилення та хто з футболістів може залишити команду.

Про це він сказав у інтерв'ю XSPORT.

"У нас є декілька сценаріїв розвитку подій. Як ви розумієте, ключовим буде питання щодо майбутнього Руслана Петровича (Ротаня). Ми готові до будь-якого розвитку подій. Жодної офіційної пропозиції по комусь з гравців у нас нема. Є безліч дзвінків в стилі: Скільки ви хотіли б отримати за якогось гравця? Ця робота ведеться не лише, коли трансферне вікно відкрите", – розповів Телько.

Спортивний директор клубу ще раз зауважив, що багато залежить від того, чи залишиться Ротань на посаді головного тренера команди.

"Якщо залишається тренер, далі залежатиме від виконавців і хто прийде на заміну тим гравцям, які залишать клуб. Піде Єрмаков, треба подумати про воротаря, ким замінити Калюжного і тд.

Ми дивилися гравців на кожну позицію, тримаючи в голові те, що можуть піти лідери. Влітку потрібно буде приймати рішення клубу, як реагувати на ті, чи інші виклики", – сказав він.

У передостанньому турі УПЛ Олександрія переграла Верес та вперше в історії гарантувала срібні нагороди чемпіонату України сезону-2024/25.