Поворознюк повідомив про смерть сина

Президент Інгульця Олександр Поворознюк втратив сина.

Про це він повідомив у Instagram.

"Сьогодні помер мій син... Разом із ним померла частина моєї Душі. Моє серце розривається на шматки. Я любив його і завжди буду любити. Віталій – це моя гордість, моя опора, моя надія, я завжди знав, що він продовжить мої справи.

Він був дуже добрим, щирим, справедливим, співчутливим. З самого дитинства і до сьогоднішнього дня він прагнув допомагати усім, кого знав, хотів, щоб усі були щасливі. Віталій розумний, чесний, мій син самовіддано працював і я бачив, які він робить успіхи. Мені дуже боляче, дуже шкода... Ніколи не міг подумати, що буду хоронити свого сина.

Віталій гідно прожив своє надто коротке життя, йому було лише 34 роки, він хороший син, надійний брат, коханий чоловік, люблячий батько, душа компаній і приклад для друзів. Поховання відбудеться о 12 годині (08.10). Вдячний всім, хто підтримає нашу родину", – написав Поворознюк.