Поворознюк потрапив у ДТП: відомо про стан президента Інгульця

Президент Інгульця Олександр Поворознюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду по дорозі на матч третього етапу Кубку України Пробій — Інгулець.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Зі мною все добре, можете не хвилюватися, я живий. Їхав на футбол Кубок України в Івано-Франківську область, за 10 км до місця призначення не впорався з керуванням. Все добре, стан стабільний", — написав Олександр.

Зазначимо, що стежити за поєдинком Пробій — Інгулець ви можете у відеотрансляції, організованій Football Hub, у прямому етері на сайті Чемпіон.