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Поворознюк потрапив у ДТП: відомо про стан президента Інгульця

Андрій Яросименко — 21 серпня, 17:08
Поворознюк потрапив у ДТП: відомо про стан президента Інгульця
ТГ-канал Олександр Поворознюк

Президент Інгульця Олександр Поворознюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду по дорозі на матч третього етапу Кубку України Пробій — Інгулець.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Зі мною все добре, можете не хвилюватися, я живий. Їхав на футбол Кубок України в Івано-Франківську область, за 10 км до місця призначення не впорався з керуванням. Все добре, стан стабільний", — написав Олександр.

Зазначимо, що стежити за поєдинком Пробій — Інгулець ви можете у відеотрансляції, організованій Football Hub, у прямому етері на сайті Чемпіон.

ДТП Інгулець Олександр Поворознюк Чемпіонат України, УПЛ Кубок України з футболу

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