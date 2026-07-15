На війні загинув молодший сержант та колишній хокеїст Десни

Молодший сержант та колишній гравець хокейного клубу Десна Микола Антошкін загинув під час виконання бойового завдання в районі села Гаврилівка на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Федерація хокею України та міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Захисник проходив військову службу на посаді бойового медика взводу десантно-штурмового батальйону. Воїн прийняв свій останній бій 3 липня 2026 року в Синельниківському районі. У цивільному житті Антошкін виступав за броварський хокейний клуб Десна.

Церемонія прощання з полеглим відбудеться 16 липня у місті Бровари.

Нагадаємо, що напередодні у Сумах через обстріл Росії загинула 13-річна легкоатлетка Уляна Ворона.