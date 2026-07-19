26-річна американська боксерка загинула внаслідок ДТП під час поїздки на велосипеді

У віці 26 років загинула американська боксерка Ханна Рапп внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, автомобіль наїхав на спортсменку під час того, як вона виїхала на дорогу на велосипеді. Спочатку автівка обігнала Рапп, а потім раптово зупинилася та здала назад, збивши дівчину. Водія вже заарештували, йому інкримінують ненавмисне вбивство.

Зауважимо, що у червні цього року боксерка боролася за чемпіонський титул WBC у напівлегкій вазі, але поступилася Тіарі Браун. Рапп займалася легкою атлетикою, до того як перейшла на професійний ринг. У цивільному житті американка працювала інспекторкою з пожежної безпеки.

Нагадаємо, що після тривалої боротьби з хворобою помер легендарний іспанський боксер Хосе Легра.