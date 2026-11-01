Лаціо переміг Кальярі, Комо здолав Венецію у 10 турі Серії А
У неділю, 1 листопада, низкою матчів продовжилася програма 10 туру італійської Серії А сезону-2026/27.
Відкрив ігровий день поєдинок, у якому Комо вдома переграв Венецію. Єдиний і переможний гол наприкінці 1-го тайму з пенальті забив Да Кунья.
Пізніше Лаціо у рідних стінах обіграв Кальярі. Ця перемога дозволила римлянам закріпитися на 1-й сходинці, наростивши відрив від Інтера, який вчора програв Мілану, на 3 бали.
У ще одному протистоянні Фрозіноне з мінімальним рахунком переміг Торіно.
Чемпіонат Італії – Серія А
10 тур, 1 листопада
Комо – Венеція 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 43 Да Кунья (пен)
Лаціо – Кальярі 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 20 Нзола, 1:1 – 36 Ісаксен, 2:1 – 83 Пінамонті
Фрозіноне – Торіно 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 48 Геджеміс
- 19:00 Лечча – Дженоа
- 21:45 Ювентус – Наполі
Нагадаємо, напередодні Мілан переграв у дербі Інтер, а Довбик допоміг Болоньї обіграти Монцу