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Лаціо переміг Кальярі, Комо здолав Венецію у 10 турі Серії А

Олексій Мурзак — 1 листопада 2026, 18:05
Лаціо переміг Кальярі, Комо здолав Венецію у 10 турі Серії А

У неділю, 1 листопада, низкою матчів продовжилася програма 10 туру італійської Серії А сезону-2026/27.

Відкрив ігровий день поєдинок, у якому Комо вдома переграв Венецію. Єдиний і переможний гол наприкінці 1-го тайму з пенальті забив Да Кунья.

Пізніше Лаціо у рідних стінах обіграв Кальярі. Ця перемога дозволила римлянам закріпитися на 1-й сходинці, наростивши відрив від Інтера, який вчора програв Мілану, на 3 бали.

У ще одному протистоянні Фрозіноне з мінімальним рахунком переміг Торіно.

Чемпіонат Італії – Серія А
10 тур, 1 листопада

Комо – Венеція 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 43 Да Кунья (пен)

Лаціо – Кальярі 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 20 Нзола, 1:1 – 36 Ісаксен, 2:1 – 83 Пінамонті

Фрозіноне – Торіно 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 48 Геджеміс

Турнірна таблиця Серії А
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  • 19:00 Лечча – Дженоа
  • 21:45 Ювентус – Наполі

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