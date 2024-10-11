Президент Мілана закликав знести легендарний стадіон Сан-Сіро

Президент Мілана Паоло Скароні знову заявив про своє бажання знести домашній стадіон клубу, Сан-Сіро (Джузеппе Меацца).

Скароні цитує Calciomercato.com:

"Шість років тому я уже говорив, що Сан-Сіро – застарілий. Я хотів знести його і побудувати новий стадіон на його місці. Мені сказали, що я божевільний і що не можна зносити "Футбольну Ла Скалу". Я відповів, що це не "Футбольна Ла Скала", а просто старий артефакт. Уемблі також зносили".

Нагадаємо, Інтер та Мілан хочуть або знести Сан-Сіро і побудувати на його місці новий сучасний стадіон, або знайти місце під нові власні арени в інших локаціях міста. Влада Мілана забороняє зносити Сан-Сіро, оскільки стадіон включили до списку архітектурних пам’яток.

Раніше повідомлялося про те, що Мілан узгодив новий контракт із Майком Меньяном.