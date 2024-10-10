Мілан узгодив новий контракт з гравцем збірної Франції

Італійський Мілан та голкіпер Майк Меньян близькі до завершення угоди про новий контракт.

Про це повідомляє TuttoSport.

Напередодні керівництво клубу провело зустріч з агентами Тео Ернандеса, Маттео Габбії, Давіде Калабрії та Майка Меньяна щодо їх нових угод. Наразі найближчим до нового контракту є французький воротар, який повинний підписати 4-річний договір із зарплатою 5 млн євро на рік.

Чинний контракт 29-річного голкіпера закінчується влітку 2026 року. Мілан придбав Майка перед сезоном-2021/22 у французького Лілля за 16,4 млн євро.

Портал transfermarkt оцінює футболіста в 38 млн євро. На його рахунку 24 поєдинки за збірну Франції.

Напередодні Меньян відбив пенальті у матчі з Фіорентиною у чемпіонаті Італії. Попри це "фіалки" завдяки голами завдяки голам Ясіна Адлі та Альфреда Гудмундссона здобули мінімальну перемогу. За Мілан відзначився Крістіан Пулішич.