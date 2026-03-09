В Еквадорі футболісту страшним підкатом зламали ногу: ситуація призвела до масової бійки
Жахливий епізод стався у матчі вищого дивізіону чемпіонату Еквадору між Індепендьєнте дель Вальє та Мушук Руна. На 60-й хвилині зустрічі молодий нападник Жан П'єр Арройо Вернаса отримав моторошну травму після грубого підкату суперника Браян Негро.
Футболіст Мушук Руни кинувся у підкат, намагаючись зупинити атаку, але його коліно врізалося просто в опорну ногу Вернаси. Повтор показав, як щиколотка гравця вигнулася під неприродним кутом, після чого нападник буквально підлетів у повітря.
22-річний футболіст одразу закричав від болю, розмахував руками і кликав на допомогу. Медики надавали допомогу на полі понад десять хвилин, після чого на газон навіть заїхала швидка допомога, щоб доправити гравця до лікарні.
За попередньою інформацією, Жан П'єр Арройо Вернаса отримав перелом великогомілкової та малогомілкової кісток.
Головний арбітр одразу показав пряму червону картку Браян Негро, але це лише розпалило емоції. Футболісти обох команд почали штовханину прямо на полі, і до конфлікту долучилися навіть запасні гравці.
Під час бійки ще кілька футболістів отримали вилучення, зокрема Крісофер Ангуло та Жорді Альсівар.
Попри хаос, матч у підсумку дограли. Гра затягнулася більш ніж до 100-ї хвилини, а перемогу Індепендьєнте дель Вальє приніс дубль Матіаса Перельйо.
