Поліція заарештувала юнака, який погрожував убити форварда збірної Іспанії

19-річний юнак був заарештований через те, що він погрожував убити форварда Галатасарая та збірної Іспанії Альваро Морату, а також його родину.

Про це повідомляє ESPN.

32-річний футболіст став жертвою погроз після того, як його промах з 11-метрової позначки у серії пенальті коштував Іспанії перемоги у фіналі Ліги націй-2025.

Сьогодні, 24 червня, поліція підтвердила, що в Малазі був заарештований молодий чоловік, який зізнався в тому, що розмістив ненависницькі коментарі у своєму акаунті в Інтернеті.

Спочатку зловмисник намагався приховати свою відповідальність за погрози в Інтернеті, заявивши поліції, що його акаунт був зламаний.

"Невідповідності в показаннях заявника, який шукав алібі, щоб приховати той факт, що він був автором коментарів, а також інші перевірки, проведені кіберагентами, в кінцевому підсумку викрили підозрюваного, який зізнався у викладених фактах", – йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, що оренда Альваро Морати в Галатасараї триватиме до січня 2026 року. Проте футболіст, чий контракт належить Мілану, бажає змінити команду під час літнього трансферного вікна.