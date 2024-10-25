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В Іспанії назвали терміни відновлення Родріго після травми

Олег Дідух — 25 жовтня, 23:10
В Іспанії назвали терміни відновлення Родріго після травми
Родріго Гоес
ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал підтвердив травму вінгера команди Родріго Гоеса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У 23-річного гравця збірної Бразилії пошкодження біцепса стегна правої ноги. Терміни відновлення не називаються, проте, за інформацією beIN Sports, Родріго пропустить як мінімум два тижні.

Він точно не зіграє у матчах Ла Ліги проти Барселони (26 жовтня), Валенсії (2 листопада) і Осасуни (9 листопада), а також у поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів проти Мілана, який відбудеться 5 листопада.

У поточному сезоні на рахунку бразильського вінгера 3 голи і 2 асисти в 13 матчах за Реал в усіх турнірах. Мадридський клуб наразі йде другим у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від Барселони на три очки.

Реал Мадрид Родріго травма

Родріго

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