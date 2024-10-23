Ключовий гравець Реала пропустить Ель Класико проти Барселони

Зірковий вінгер Реала Родріго Гоес отримав травму в матчу третього туру Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд (перемога 5:2).

Про це повідомляє El Partidazo de Cope.

Родріго замінили через травму на 85-й хвилині матчу. У 23-річного гравця збірної Бразилії пошкодження задньої поверхні стегна. Завтра, 24 жовтня, Родріго пройде МРТ, після чого стануть відомі точний діагноз та терміни відновлення.

Проте центральний матч 11 туру Ла Ліги проти Барселони, який відбудеться у суботу, 26 жовтня (початок – о 22:00 за Києвом), Родріго точно пропустить.

У поточному сезоні на рахунку бразильського вінгера 3 голи і 2 асисти в 13 матчах за Реал в усіх турнірах. Мадридський клуб наразі йде другим у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від Барселони на три очки.