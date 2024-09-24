Правоохоронці провели обшуки в будинку Мілевського

Правоохоронні органи провели обшуки в будинку, де проживає колишній футболіст збірної України Артем Мілевський та його друг Сергій Тертьяк.

Про це повідомляє Sport-express.ua.

За словами Третьяка обшуки були пов'язані з організацією договірних матчів.

"Обшуки пов'язані з договірними матчами, мене підозрюють у їхній організації, більше інформації скажу потім. ФК Минай? Я такої команди навіть не знаю. Обшуки пов'язані з кіберспортом", – сказав Третьяк.

Артем Мілевський відмовився давати розгорнутий коментар.

"Я в шоці, поки коментар давати не буду, дайте відійду трохи", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, що у квітні Сергій Третьяк потрапив у гучний скандал з можливим підкупом гравців Миная. У відповідь на ці звинувачення він заявив, що політичні конкуренти хочуть завадити йому стати мером Києва.