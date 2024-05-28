Алієв — про друга Мілевського: Чому ця людина знаходиться не в армії?

Колишній гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв не розуміє, чому Сергій Третьяк, який товаришує з Артемом Мілевський, не перебуває у лавах Збройних сил України.

Про друга свого колишнього друга Алієв жорстко висловився в ході діалогу з Ігорем Бурбасом та Володимиром Крамаром на YouTube-каналі BurBuzz.

— Для мене Мілевський заблокований всюди, в у всіх соцмережах. Про що мені говорити? Людина все одно зрозуміє потім. Коли поруч із ним був Панков, він був іншим, а зараз з'явився цей оборванець Сєрьожа, і він вірить йому. Люди повинні дорослішати.

Я кожен божий день був у нього в лікарні, спілкувався з лікарем. У мене є друг Антон, він теж їздив зі мною.

— Серьожа зараз повісив усі ордени собі, що це він врятував Мілевського з того світу.

— Послухай, я хочу дізнатися, чому він взагалі веде якісь твічі? Чому ця людина знаходиться не в армії, чому він не служить? Де наші ТЦК? Сєрьожа повинен служити в армії, захищати нашу Батьківщину. У нас у країні йде війна.

Нагадаємо, що у квітні Сергій Третьяк потрапив у гучний скандал з можливим підкупом гравців Миная. У відповідь на ці звинувачення він заявив, що політичні конкуренти хочуть завадити його стати мером Києва.