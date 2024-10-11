АПЛ планує ввести суттєві зміни в телетрансляції матчів

Англійська Прем’єр-Ліга планує цікаві нововведення в телетрансляції матчів чемпіонату Англії, які будуть запроваджені з наступного сезону.

Про це повідомляє журналіст Сем Алекс.

Планується ввести три нововведення:

– Інтерв’ю з гравцем або тренером команди в перерві матчу (це може бути помічник головного тренера)

– Пряма трансляція із роздягальні команди

– Інтерв’ю з гравцями, яких замінили по ходу матчу

При цьому, команди не будуть зобов’язані давати доступ до всього зазначеного вище контенту. Перед початком чергового туру кожен клуб зможе вибрати одну із трьох опцій.

Нагадаємо, сьогодні було визначено найкращого гравця вересня в АПЛ. Ним став атакувальний півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер.