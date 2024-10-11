Одноклубника Мудрика визнали найкращим гравцем вересня в АПЛ

Півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер визнаний найкращим гравцем АПЛ у вересні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

На рахунку 22-річного гравця 5 голів та 1 асист у чотирьох матчах чемпіонату. Також він встановив історичне досягнення – він став першим гравцем, який забив чотири голи у першому таймі в АПЛ. Для оформлення покеру півзахиснику знадобилося 20 хвилин.

Is Cole Palmer the most exciting player in the Premier League right now? pic.twitter.com/xxMn2cbxEB — Premier League (@premierleague) October 11, 2024

Нагадаємо, напередодні Палмер став найкращим футболістом Англії за підсумками сезону-2023/24. У серпні молодого таланта Челсі визнали найкращим молодим гравцем року за версією ПФА.

Зауважимо, що за Челсі також виступає українець Михайло Мудрик, який напередодні зіграв ювілейний 50-й матч за свій клуб в АПЛ. На його рахунку 5 голів та 4 асисти.