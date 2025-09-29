В АПЛ встановили рекорд за кількістю голів на останніх хвилинах

У суботу, 27 вересня, клуби АПЛ встановили новий рекорд чемпіонату за кількістю голів, забитих на останніх хвилинах.

Про це повідомляє аналітичний портал Opta.

Так, протягом одного ігрового дня було забито вісім м'ячів після 90 хвилини, чого ніколи не спостерігалось раніше.

8 - There were eight goals scored in the 90th minute (or later) in the Premier League today - the most ever in a single day in the competition's entire history. Re-write. pic.twitter.com/SajFjt05ip — OptaJoe (@OptaJoe) September 27, 2025

Двічі відзначився Ерлінг Голанд, Едді Нкетіа приніс Крістал Пелес перемогу над Ліверпулем, Денні Велбек забив третій гол у ворота Челсі, Матіас Єнсен добив Манчестер Юнайтед, Елі Крупі врятував Борнмут від поразки Лідсу, Де Кейпер на 90+2 вивів Брайтон увперед в матчі з Челсі, а Жоау Пальїнья приніс Тоттенгему нічию з Вулвергемптоном.

Зазначимо, що вчора також було забито пізній гол в АПЛ – Арсенал в драматичному матчі переграв Ньюкасл.