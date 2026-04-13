Манчестер Юнайтед – Лідс: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Визначився фаворит матчу між Манчестер Юнайтед та Лідс, що відбудеться в межах 32 туру Англійської Прем'єр-ліги.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є МЮ, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,59. На успіх Лідса можна поставити з коефіцієнтом 6,08, на нічию – 4,75.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 4 січня 2026 року й завершилася нічиєю з рахунком 1:1.

Зазначимо, що МЮ продовжує боротьбу за Лігу чемпіонів, посідаючи 3 сходинку в турнірній таблиці, водночас Лідс наразі знаходиться на 15 позиції, маючи перевагу всього в 3 очки від зони вильоту.

