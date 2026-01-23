Не ведіться на неправдиві відео, – відомий журналіст відреагував на чутки про повернення Мудрика

Журналіст Кіран Гілл шокований чутками щодо ймовірного повернення лівого вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика.

Своєю думкою він поділився на сайті Daily Mail.

Представник ЗМІ спростував дані інформацію, попросивши усіх не вестись на фейкові відео та чутки, які з'являються навколо українського футболіста у соцмережах.

"Не ведіться на неправдиві відео чи чутки, що поширюються в соціальних мережах, про те, що Михайло Мудрик знову тренується в Кобгемі. Він не був у штаб-квартирі клубу, і вам слід дочекатися офіційної інформації щодо його ситуації", – написав Гілл.

Портал Topskills Sports UK повідомляв, що 17 січня із Мудрика зняли заборону, тому Михайло повернеться до тренувань із командою. Однак ні Челсі, ні сам футболіст, якого відсторонили через провалений допінг-тест, не підтверджували дану інформацію.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року українця спіймали на допінгу. У його організмі виявили заборонений мельдоній. До цього скандалу Мудрик встиг провести за "аристократів" 73 матчі, у яких забив 10 голів та віддав 11 асистів.

Раніше повідомлялось, що Челсі може розірвати контракт із 25-річним лівим вінгером із України.