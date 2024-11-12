Українець потрапив до рейтингу найгірших форвардів у історії АПЛ

Популярний ресурс GiveMeSport склав свою версію рейтингу найгірших форвардів у історії АПЛ. На шостому місці опинився колишній нападник Ліверпуля та збірної України Андрій Воронін.

Топ-10 найгірших форвардів у історії АПЛ за версією GiveMeSport:

1. Яя Саного (Арсенал, Крістал Пелас)

2. Джозі Алтідор (Сандерленд, Халл Сіті)

3. Франко Ді Санто (Челсі, Віган, Блекберн)

4. Жо (Манчестер Сіті, Евертон)

5. Френсіс Джефферс (Арсенал, Евертон, Чарльтон, Блекберн)

6. Андрій Воронін (Ліверпуль)

7. Мідо (Тоттенгем, Віган, Вест Гем)

8. Роберто Сольдадо (Тоттенгем)

9. Афонсо Алвеш (Міддлсбро)

10. Радамель Фалькао (Манчестер Юнайтед, Челсі)

"В часи, коли Ліверпуль підписав Вороніна, клуб проходив етап, коли здійснював як дуже вдалі, так і провальні трансфери. Він перейшов улітку 2007 року вільним агентом з Баєра. Того ж літа підписали Фернандо Торреса, і у Вороніна не було жодних шансів змагатися з забивним іспанцем", – так описує Вороніна GiveMeSport .

Воронін виступав за Ліверпуль у 2007 – 2009 роках, за цей час відзначився 5 голами та 3 асистами у 27 матчах АПЛ.

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